Präsident Moon in Ägypten eingetroffen – Gespräch mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi geplant

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist in Ägypten, die letzte Station seiner Nahost-Reise, eingetroffen.Er verließ am Mittwochnachmittag (Ortszeit) Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens, und kam am Internationalen Flughafen Kairo an. Es ist der erste Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in Ägypten seit 2006.Moon wird an einer offiziellen Begrüßungsfeier am Präsidentenpalast am Donnerstag teilnehmen und anschließend Gipfelgespräche mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi führen.Es wird erwartet, dass beide Präsidenten die umfassende Kooperationspartnerschaft zwischen Südkorea und Ägypten bewerten und eingehende Diskussionen über Möglichkeiten einer zukunftsorientierten und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit führen werden.Nach den Gesprächen werden beide Präsidenten an einem gemeinsamen Pressebriefing teilnehmen. Im Anschluss daran werden sie bei einer von Sisi veranstalteten offiziellen Mittagsrunde auch über weitere Kooperationsmöglichkeiten sprechen.Moon wird auch einem Treffen von Unternehmen aus beiden Staaten beiwohnen, bei dem Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation in den Zukunfts- und umweltfreundlichen Industrien wie Elektroautos und IT erörtert werden.Moon wird am Samstagvormittag koreanischer Zeit in Südkorea zurückerwartet.