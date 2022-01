Nordkorea deutet Beendigung des Moratoriums für Atom- und ICBM-Tests an

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Absicht angedeutet, das Moratorium für Atom- und Langstreckenraketentests zu beenden.Laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag hielt das Zentralkomitee der Arbeiterpartei in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un eine Sitzung des Politbüros ab, um über die Maßnahmen gegenüber den USA zu diskutieren.Dabei sei einem betroffenen Sektor die Anweisung erteilt worden, die vertrauensbildenden Maßnahmen, die Nordkorea aus eigener Initiative getroffen hätte, zu überdenken, und die Wiederaufnahme aller vorübergehend ausgesetzten Aktivitäten unverzüglich zu erwägen, hieß es.Nordkorea hatte in einer Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei im April 2018 erklärt, sein Atomtestgelände abzubauen und Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen (ICBM) einzustellen.Dem Bericht zufolge bewertete das Politbüro, dass die feindselige Politik und die militärische Bedrohung durch die USA trotz der aufrichtigen Bemühungen Nordkoreas zur Aufrechterhaltung der Entspannung seit dem Nordkorea-USA-Gipfel in Singapur eine Gefahrenlinie erreicht habe, die nicht mehr übersehen werden könne.