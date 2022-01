US-Abgeordneter äußert Unterstützung für Kriegsende-Erklärung, verurteilt Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

Der Leiter des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses hat seine Unterstützung für eine Erklärung zum formellen Beenden des Koreakriegs ausgedrückt, jedoch zugleich betont, dass diese ohne Dialogbereitschaft Nordkoreas bedeutungslos sei.Die entsprechende Position teilte der Abgeordnete Gregory Meeks in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme mit.Er verurteile die Tests von zwei ballistischen Kurzstreckenraketen durch Nordkorea am Montag. Dies sei der vierte in einer Reihe von Abschüssen ballistischer Raketen, die nicht nur gegen das Völkerrecht verstießen, sondern auch die gesamte Region destabilisierten, kritisierte Meeks.Nordkorea müsse seine nuklearen Ambitionen aufgeben und sofort sein provokatives Verhalten einstellen, das die Fähigkeit, einen Weg zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu finden, nur verzögere und erschwere, forderte er.Er empfehle den Biden- und Moon-Regierungen, Schritte zu unternehmen, um Nordkorea zu engagieren, und fordere Nordkorea auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, hieß es weiter.