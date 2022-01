OECD-Frühindikator für Südkorea fünften Monat in Folge rückläufig

Photo : KBS News

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Südkorea ist den fünften Monat in Folge gegenüber dem Vormonat gesunken.Der Abwärtstrend deutet darauf hin, dass sich das Wirtschaftswachstum künftig verlangsamen könnte.Nach Daten der OECD am Donnerstag lag der Frühindikator CLI für Südkorea im Dezember bei 101,2. Der Wert fiel verglichen mit November um 0,09 Prozent.Der Frühindikator für Südkorea war vom Mai 2020 bis zum Juli 2021 den 15. Monat in Folge gestiegen, ehe im August ein Rückgang verbucht wurde. Seitdem ging es stets abwärts.Die OECD teilte mit, die jüngsten CLIs deuteten darauf hin, dass der Höhepunkt des Wachstums nach der Pandemie in mehreren großen Volkswirtschaften nun überschritten sei. Die starke Wirtschaftserholung seit der Covid-19-Krise könnte in mehreren großen Volkswirtschaften bald nachlassen.Der Frühindikator für die OECD-Mitglieder sank gegenüber dem Vormonat um 0,06 Prozent auf 100,5 im Dezember. Der Indikator ist seit August den fünften Monat in Folge gefallen.Der CLI ist ein Indikator, der die Konjunkturentwicklung in sechs bis neun Monaten vorausschauen lässt.