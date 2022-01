Fluggesellschaften sagen wegen Angst vor 5G Flüge in die USA ab

Photo : YONHAP News

Internationale Fluggesellschaften haben ihre Flüge in die Vereinigten Staaten abgesagt oder geändert.Grund sind mögliche Sicherheitsprobleme als Folge des geplanten Starts des 5G-Diensts in den USA.Der Nachrichtenagentur AP zufolge gab Emirates, die staatliche Fluggesellschaft des Emirats Dubai, am Mittwoch bekannt, ihre Flüge zu elf Zielen in den USA, einschließlich Bostons und Chicagos, zu stoppen.Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air habe für vier Passagierflüge in die USA in der Nacht die Boeing 777 durch die Boeing 787 ausgewechselt, für zwei Frachtflüge die Boeing 747-8s durch die 747-400s, hieß es.Zwei japanische Airlines haben ebenfalls Flugpläne abgesagt oder geändert. All Nippon Airlines, eine der beiden größten Airlines Japans, strich 20 Flüge zu Zielen in den USA wie Chicago, Los Angeles und New York.Es stellte sich heraus, dass sich der 5G-Start insbesondere auf die Boeing 777 auswirkt, die für Langstreckenflüge eingesetzt wird.