KI-gestützter Roboter für Desinfektion zur Seucheneindämmung entwickelt

Photo : YONHAP News

Künstliche Intelligenz (KI)-basierte Robotertechnologie ist entwickelt worden, die eine autonome Desinfektion in Innenräumen mit vielen Menschen ermöglicht.Wenn die Kunden den Platz verlassen, kommt der Roboter und versprüht Desinfektionsmittel.Wo es viele Menschen gibt und daher eine intensive Desinfektion erforderlich ist, strömt der Roboter auch mit UV-Strahlung sterilisierte und desinfizierte Luft aus.Inmitten der verschärften Eindämmungsregeln aufgrund der starken Ausbreitung von Covid-19 können damit Menschen bei der Desinfektion entlastet werden.Das Koreanische Institut für Maschinerie und Materialien (KIMM) entwickelte einen KI-gestützten smarten Roboter, der in stark frequentierten Einrichtungen die Desinfektion zur Seucheneindämmung autonom durchführen kann.Mittels Überwachungskameras im Laden werden anwesende Menschen wahrgenommen und Informationen über die Virenverteilung in Echtzeit analysiert. Diese Informationen werden automatisch an den Roboter weitergeleitet, er führt daraufhin selbstständig die Desinfektion durch.Die Effizienz ist hoch, weil durch die Feststellung von Stellen mit hoher Virendichte eine schnelle und genaue Desinfektion möglich ist.Kim Chang-hyun vom KIMM sagte, man aktualisiere die Wahrscheinlichkeits-Karte zum Anzeigen von Stellen mit hoher Virenverteilung. Dadurch werde die Bewegungsroute des Roboters automatisch berechnet. Der Roboter könne dann an der Stelle eingesetzt werden, wo er am nötigsten sei, und die Desinfektion durchführen.