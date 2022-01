Zahl neuer Covid-19-Fälle klettert auf über 6.000

Photo : YONHAP News

Heute vor zwei Jahren ist der erste Covid-19-Infektionsfall in Südkorea bestätigt worden.Zwei Jahre danach wurden 6.603 Neuansteckungen an einem Tag nachgewiesen.Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen stieg verglichen mit einer Woche zuvor um etwa 2.400. Zudem wurde erstmals seit dem 24. Dezember die 6.000er-Schwelle übertroffen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten fiel gegenüber dem Vortag um 44 auf 488.Es wurden 28 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Letalitätsrate liegt bei 0,91 Prozent.Seit dem Ausbruch der Pandemie in Südkorea wurden bislang etwa 712.000 Infektionsfälle gemeldet. 6.400 Menschen starben an oder mit dem Virus.Die Anteile der einmal und zweifach Geimpften übertrafen jeweils 85 Prozent der Bevölkerung. 47,2 Prozent der Einwohner erhielten auch ihre dritte Impfung.