Samsung Electronics letztes Jahr Spitzenreiter am Weltmarkt für Smartphones

Photo : KBS News

Samsung Electronics hat letztes Jahr am globalen Markt für Smartphones mit einem knappen Vorsprung vor Apple die Spitzenposition belegt.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research am Mittwoch erreichte Samsung beim Umsatz im Einzelhandel mit 18,9 Prozent den größten Marktanteil.Apple verbuchte einen Absatzrekord in der Geschichte der Firma und landete mit 17,2 Prozent Anteil auf Platz zwei.Dahinter folgten Xiaomi mit 13,6 Prozent, Oppo mit 11,4 Prozent und Vivo mit 9,6 Prozent.Samsung verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 0,9 Prozent und damit das geringste Wachstum unter diesen fünf Herstellern.Das stärkste Wachstum erzielte Xiaomi mit 35,1 Prozent, gefolgt von Oppo mit 32,8 Prozent. Vivo verzeichnete 25,2 Prozent Zuwachs, Apple 25,5 Prozent.