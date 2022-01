Südkoreas Handball-Herren erreichen Hauptrunde der Asienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der Vorrunde bei der 20. Handball-Asienmeisterschaft der Männer zwei Siege in Folge erzielt.In seinem zweiten Gruppenspiel im saudi-arabischen Damman am Donnerstag koreanischer Zeit siegte Südkorea mit 28:24 über Jordanien. Am Vortag hatte Südkorea mit 40:9 einen Kantersieg über Singapur erzielt.Mit zwei Siegen schaffte Südkorea unabhängig vom Ausgang seines letzten Gruppenspiels gegen Kuwait am Freitag den Einzug in die Hauptrunde, in der die Gruppenersten und -zweiten konkurrieren.Die fünf Besten der 16 Teilnehmerländer der Asienmeisterschaft qualifizieren sich für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2023, die Polen und Schweden gemeinsam austragen werden.Südkorea will erstmals seit 2012 Asienmeister werden.