Kang Kyung-wha, Kandidatin um Amt des ILO-Generaldirektors, will bessere Welt schaffen

Photo : YONHAP News

Die ehemalige südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha, die für das Amt des Generaldirektors der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kandidiert, will durch Schaffung von mehr Arbeitsplätzen und Stärkung des sozialen Sicherheitsnetzes die Welt wieder besser machen.Die entsprechende Vision teilte Kang im Rahmen öffentlicher Dialoge mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Generaldirektors am Donnerstag (Ortszeit) im ILO-Hauptquartier in Genf mit. Sie wolle dafür sorgen, dass die Aktivitäten der ILO für jedes Mitglied der Menschheit von Bedeutung sein werde, sagte Kang.Die Welt erlebe inmitten einer Krise infolge von Klimawandel, Pandemie, demografischem Wandel, geopolitischen Spannungen und schnell fortschreitenden Technologien eine Vertiefung der Ungleichheit und eine Schwächung der Solidarität, betonte sie.Kang tritt gegen vier weitere Kandidaten an.Der siegreiche Kandidat wird in einer Abstimmung des ILO-Verwaltungsrats am 25. März bestimmt.