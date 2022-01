Moon und ägyptischer Präsident wollen sich gemeinsam um Deal über K9-Panzerhaubitzen bemühen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in traf sich am Donnerstag zu einem Gipfeltreffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, um Gespräche über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Verteidigung und Transport zu führen.Moons Reise ist der zweite Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in dem afrikanischen Land und der erste seit 2006.Auf dem Gipfeltreffen besprachen die beiden Staats- und Regierungschefs Verhandlungen über Südkoreas Export von K9-Panzerhaubitzen nach Ägypten.Nach dem Treffen sagte Präsident Moon in einer gemeinsamen Erklärung, die beiden Führer seien sich einig, dass die laufenden Verhandlungen über den K9-Deal erheblich zur Stärkung der Fähigkeiten des ägyptischen Militärs beitragen werden.Darüber hinaus werde die technologische Zusammenarbeit und lokale Produktion der Panzerhaubitze ein Modellfall der gegenseitigen Zusammenarbeit sein.Moon fügte hinzu, dass die beiden Staats- und Regierungschefs vereinbart hätten, gemeinsam daran zu arbeiten, den Deal abzuschließen.Beide Seiten unterzeichneten außerdem eine Absichtserklärung, um gemeinsam die Machbarkeit eines möglichen bilateralen Freihandelsabkommens zu untersuchen.