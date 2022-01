Südkoreas Nuklearunterhändler führt Telefongespräche mit Kollegen aus USA und China

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearfrage hat mit seinen Kollegen aus den USA und China Telefongespräche geführt, nachdem Nordkorea die Möglichkeit der Wiederaufnahme von Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen (ICBM) angedeutet hatte.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Noh Kyu-duk, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, am Donnerstag mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, ein Telefongespräch geführt habe. Sie hätten ihre Einschätzungen zur jüngsten Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht und diskutiert, wie vorgegangen werden sollte.Beide Seiten hätten die Ansicht geteilt, dass die Frage der koreanischen Halbinsel nur durch Dialog und Diplomatie gelöst werden könne. Sie hätten vereinbart, in enger Koordinierung zu bleiben, um die Situation auf der Halbinsel stabil zu verwalten, hieß es.Noh tauschte in einem separaten Telefongespräch mit Liu Xiaoming, Chinas Sonderbeauftragter für die Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Einschätzungen zur Situation in letzter Zeit aus. Beide Seiten einigten sich, gemeinsame Bemühungen zu unternehmen, um die Situation auf der koreanischen Halbinsel stabil zu verwalten.