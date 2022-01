Umfrage: Präsidentschaftskandidaten Lee und Yoon im Kopf-an-Kopf-Rennen

Photo : KBS News

Keine 50 Tage vor den Präsidentschaftswahlen im März zeigt eine neue Umfrage, dass Lee Jae-myung von der regierenden Demokratischen Partei und Yoon Suk Yeol von der wichtigsten Oppositionspartei Macht des Volkes sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen innerhalb der Fehlerspanne liefern.Bei der KBS-Umfrage von Montag bis Mittwoch wurden tausend Menschen befragt, für welchen Kandidaten sie stimmen würden, wenn die Wahl am nächsten Tag stattfinden würde.In dem hypothetischen Wettrennen erhielt Lee 34,5 Prozent, während Yoon 33 Prozent erreichte und damit den Abstand verringerte, der in der vorherigen Umfrage Anfang dieses Monats mehr als zehn Prozentpunkte betrug.Yoons Bewertung sprang um sieben Prozentpunkte nach oben, trotz der jüngsten Kontroverse um Telefonaufzeichnungen eines privaten Gesprächs zwischen seiner Frau und einem YouTuber.Ahn Cheol-soo von der kleinen oppositionellen Volkspartei sicherte sich 12,9 Prozent, und Sim Sang-jung von der progressiven Gerechtigkeitspartei kam auf drei Prozent.Bei der Umfrage wurde auch danach gefragt, welcher Kandidat die Wahl unabhängig von der eigenen Unterstützung gewinnen würde.Fast 47 Prozent der Befragten entschieden sich für Lee gegenüber Yoon, der 37,4 Prozent bekam.Lee behält seinen Vorsprung mit großem Abstand bei, jedoch hat sich der Abstand von einem Vorsprung von fast 30 Prozentpunkten vor zwei Wochen deutlich verringert.Acht von zehn Unterstützern von Lee und Yoon sagten, sie würden ihre Unterstützung für die Kandidaten fortsetzen, während etwa sechs von zehn Unterstützern von Ahn und Sim sagten, sie könnten ihre Meinung ändern.Etwa 38 Prozent der Befragten wollten, dass die Regierungspartei an der Macht bleibt, während 54,5 Prozent einen Machtwechsel befürworteten.Was die derzeitige Regierung betrifft, so liegt die Zustimmungsrate für Präsident Moon Jae-in bei 44,5 Prozent.Die Umfrage von Hankook Research hat ein Konfidenzniveau von 95 Prozent mit einer Fehlerquote von plus-minus 3,1 Prozentpunkten.Die Fragen und Ergebnisse der Umfrage sind auf der KBS-Website verfügbar.https://news.kbs.co.kr/datafile/2022/01/20220120_dvbBYS.pdf