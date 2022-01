USA und sieben weitere Länder fordern weitere UN-Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten und sieben weitere Länder haben eine Reihe von jüngsten Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt und weitere Sanktionen gegen am nordkoreanischen Raketenprogramm beteiligte Personen gefordert.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, gab am Donnerstag kurz vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats über Nordkoreas Raketentests eine entsprechende gemeinsame Erklärung ab. Darin werden alle Ratsmitglieder aufgefordert, Nordkoreas Verstöße gegen Resolutionen des Sicherheitsrats geschlossen zu verurteilen.Der Erklärung schlossen sich Albanien, Brasilien, Frankreich, Irland, Großbritannien, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate an.Die US-Botschafterin wiederholte ihren letzte Woche unterbreiteten Vorschlag, gegen die von den USA sanktionierten fünf Mitarbeiter der nordkoreanischen Akademie für nationale Verteidigungswissenschaft zusätzliche Sanktionen des UN-Sicherheitsrats zu verhängen.Die UN-Botschafter der acht Staaten forderten das UN-Sanktionskomitee zu Nordkorea auf, die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen des Sicherheitsrats proaktiv zu unterstützen. Dazu zähle auch der Beschluss von Sanktionen gegen die an der illegalen Waffenentwicklung Beteiligten, was die USA letzte Woche vorgeschlagen hätten.Die Forderung wurde unterbreitet, kurz nachdem China und Russland den Vorschlag der USA für zusätzliche Sanktionen blockiert hatten.Die acht Länder zählten außerdem die vier Raketentests Nordkoreas im neuen Jahr auf und betonten, sie würden sich weiter öffentlich gegen Nordkoreas Handlungen aussprechen, die den regionalen und internationalen Frieden und die Stabilität untergrüben.