Südkorea meldet 6.769 neue Covid-19-Fälle

Die Zahl der an einem Tag erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge die 6.000er-Schwelle übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 6.769 Neuansteckungen bestätigt, darunter 6.482 lokal übertragene und 287 eingeschleppte Fälle.Die Anzahl stieg verglichen mit einer Woche zuvor um 1.963.Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten sank um 57 auf 431.21 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden gemeldet. Die Letalitätsrate beträgt 0,90 Prozent.