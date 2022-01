Seoul nimmt angesichts Nordkoreas möglicher Wiederaufnahme von Atom- und ICBM-Tests Lage ernst

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung nimmt die Lage auf der koreanischen Halbinsel ernst und verfolgt eine Reihe von Entwicklungen in Nordkorea mit großer Aufmerksamkeit.Die entsprechende Position teilte Seoul mit, nachdem Nordkorea angedeutet hatte, die Wiederaufnahme von seit 2018 ausgesetzten Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen (ICBM) erwägen zu wollen.Gemäß dem Grundsatz, über Dialog und Diplomatie für Fortschritte in der Frage der koreanischen Halbinsel zu sorgen, werde Südkorea auch künftig mit den USA und weiteren betroffenen Ländern in enger Besprechung sein, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, am Donnerstag vor der Presse.Ein zuständiger Beamter des Außenministeriums erläuterte, bestmögliche Bemühungen würden unternommen, um bei der Aufrechterhaltung einer festen, gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA die Situation auf der koreanischen Halbinsel stabil zu halten und durch eine zügige Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea ein fortgeschritteneres diplomatisches Umfeld zu schaffen.Auch ein Beamter des Vereinigungsministeriums wiederholte gegenüber Nordkorea die Forderung nach der Wiederaufnahme von Gesprächen. Dialog und Diplomatie wären die einzige Lösung, um nicht in die Vergangenheit, in der sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zugespitzt und sich die innerkoreanischen Beziehungen verschlechtert hätten, zurückzufallen, sondern in die Zukunft des Friedens zu schreiten, sagte er.Er wollte sich jedoch nicht zur Möglichkeit äußern, dass Nordkorea das Moratorium für Atom- und ICBM-Tests tatsächlich beenden wird. Man wolle über die Absicht Nordkoreas oder dessen nächsten Schritt nicht im Voraus urteilen, hieß es.