Südkorea und Ägypten unterzeichnen MOU über Seouls Kreditvergabe von einer Milliarde Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea wird Ägypten bis 2026 Kredite in Höhe von einer Milliarde Dollar aus seinem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbit (EDCF) gewähren.Eine entsprechende Absichtserklärung (MOU) hätten beide Seiten anlässlich des bilateralen Gipfeltreffens in Kairo unterzeichnet, teilte das südkoreanische Finanzministerium am Freitag mit.Der EDCF ist ein Fonds für die Entwicklungshilfe in Form von Krediten. Der Fonds wurde im Jahr 1987 eingerichtet, um die wirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungsländern zu unterstützen und ihre wirtschaftliche Kooperation mit Südkorea zu fördern.Beide Länder einigten sich, im Einklang mit Ägyptens Entwicklungsstrategie „Vision 2030“ und der koreanischen Version des New-Deal aussichtsreiche Projekte in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, nachhaltige Energien und Hochschulbildung in Wissenschaft und Technologie anzustreben.