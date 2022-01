Seoul ruft Ausländer zu dritter Corona-Impfung auf

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat ein Informationspapier erstellt und verteilt, um ihre ausländischen Einwohner zu einer dritten Corona-Impfung anzuregen.Hintergrund sind die Ausbreitung der Omikron-Variante und die steigende Inzidenzrate bei Ausländern.Die Stadtverwaltung teilte am Freitag mit, ein entsprechendes Informationspapier in 13 Sprachen ausgearbeitet und dieses Material an 50 Einrichtungen für die Unterstützung ausländischer Einwohner sowie 292 Gemeinden ausländischer Bewohner verteilt zu haben.Der Text wurde auf Koreanisch, Englisch, Japanisch, Chinesich, Vietnamesisch, Russisch, Mongolisch, Spanisch, Arabisch, Usbekisch, Indonesisch, Thailändisch und Filipino verfasst.