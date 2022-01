Iran zahlt UN-Mitgliedsbeiträge mit in Südkorea eingefrorenem Guthaben

Photo : YONHAP News

Iran hat seine UN-Mitgliedsbeiträge mit in Südkorea eingefrorenem Guthaben gezahlt.Südkoreas Wirtschafts- und Finanzministerium teilte am Sonntag mit, dass am Freitag in Zusammenarbeit mit zuständigen Organisationen des US-Finanzministeriums und des UN-Sekretariats 18 Millionen Dollar überwiesen worden seien.Es handelt sich um einen Teil der iranischen Einnahmen aus Ölgeschäften, die aufgrund von US-Sanktionen bei südkoreanischen Banken eingefroren sind.Insgesamt lagern über sieben Milliarden Dollar auf iranischen Konten in Südkorea.Die Regierung in Teheran hatte Anfang des Monats Südkorea gebeten, ihre Schulden bei den Vereinten Nationen mit einem Teil dieser Summe zu begleichen.Der Gottesstaat hatte wegen der Beitragsschulden zwischenzeitlich sein UN-Stimmrecht verloren.