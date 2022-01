Fußball-Nationalspieler Hwang Ui-jo erfolgreichster asiatischer Torschütze in Frankreich

Photo : YONHAP News

Fußball-Nationalspieler Hwang Ui-jo hat sich als erfolgreichster asiatischer Torschütze in Frankreich in die Rekordbücher eingetragen.Beim 4:3-Sieg seiner Mannschaft FC Girondins de Bordeaux gegen RC Strasbourg Alsace am Sonntag steuerte er drei Treffer bei.Es war sein 27. Treffer in Frankreich. Damit überholte er Park Chu-young, der dort 25 Tore erzielt hatte.Für Bordeaux war es nach drei Niederlagen in Folge ein Befreiungsschlag.Der 29-jährige Hwang war im Juli 2019 in Frankreichs Topliga gewechselt. Seinen Einstand als Profi hatte er beim südkoreanischen Verein Seongnam FC gegeben. Zwischen 2017 und 2019 spielte er für Gamba Osaka in der japanischen ersten Liga.