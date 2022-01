Taskforce zum Teileinsturz von Hochhaus in Gwangju nimmt Arbeit auf

Photo : KBS News

Nach dem Teileinsturz eines Hochhauses in Gwangju nimmt eine Taskforce der Regierung heute ihre Arbeit auf.Aufgabe des Gremiums ist die Katastrophen-Nachsorge. Präsident Moon Jae-in hatte dessen Einsetzung am Samstag angeordnet.Die konstituierende Sitzung soll um 15 Uhr nahe dem Unglücksort abgehalten werden.Zunächst sollen Berichte zur noch laufenden Suche nach vermissten Arbeitern entgegengenommen werden. Auch über Unterstützung für die Familien der Opfer solle gesprochen werden.Die Taskforce wird vom Arbeitsminister An Kyung-duk geleitet. Ihm zur Seite stehen Beamte der Ministerien für Arbeit, öffentliche Verwaltung und Landwesen sowie der nationalen Feuerwehrbehörde.Am 11. Januar war in Gwangju im Südwesten des Landes auf einer Baustelle für eine Hochhaus-Wohnsiedlung an einem Gebäude über mehrere Stockwerke hinweg die Fassade eingestürzt. Dabei starb ein Arbeiter, fünf Kollegen werden noch unter den Trümmern vermisst.