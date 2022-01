Umfrage: 74 Prozent der Unternehmen wollen zum Mond-Neujahr fünf Tage schließen

Photo : YONHAP News

Über sieben von zehn Unternehmen in Südkorea wollen während der Feiertage zum diesjährigen Mond-Neujahr (29. Januar bis 2. Februar) fünf Tage schließen.Das ergab eine Umfrage der Koreanischen Unternehmensföderation KEF. 512 Unternehmen mit mindestens fünf Mitarbeitern wurden im Zeitraum 13. bis 18. Januar per Fax und E-Mail befragt.73,7 Prozent antworteten, dass die Mitarbeiter fünf Tage freihaben würden.13,4 Prozent gaben „bis zu vier Tage“ an, während 13 Prozent sechs Tage oder länger schließen wollen.61,9 Prozent wollen ihren Mitarbeitern einen Neujahrs-Bonus zahlen. Der Anteil solcher Unternehmen sank verglichen mit dem letzten Jahr um 1,6 Prozentpunkte.91 Prozent gaben ab, dass in etwa derselbe Bonus wie im vergangenen Jahr gezahlt würde.53,9 Prozent meinen, dass die Konjunkturlage zum Mond-Neujahr mit der im Vorjahr vergleichbar sei. 36,3 Prozent sehen eine verschlechterte Konjunkturlage, lediglich 9,8 Prozent stufen die Lage heute besser ein.