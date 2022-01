Sechs Hyundai- und Kia-Modelle von US-Magazin als beste Autos fürs Geld ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Sechs Modelle von Hyundai Motor und Kia Motors sind vom US-Magazin „U.S. News & World Report” als beste Autos fürs Geld im Jahr 2022 ausgezeichnet worden.Für die „Best Cars for the Money Awards” werden nicht nur Qualität und Listenpreis, sondern auch die effektiven Preise für Neu- und Gebrauchtwagen sowie die Unterhaltskosten berücksichtigt.Hyundai und Kia siegten in sechs von insgesamt elf Kategorien. Der Hyundai Santa Fe wurde als bester 2-reihiger SUV fürs Geld ausgezeichnet, der Kia Telluride als bester 3-reihiger SUV.Zum besten Kompakt-SUV fürs Geld wurde der Hyundai Tucson gekürt, während der Hyundai Kona zum besten Subkompakt-SUV gewählt wurde.Der Hyundai Tucson Hybrid wurde in der Kategorie Bestes Hybrid- und Elektro-SUV ausgezeichnet, der Hyundai Elantra Hybrid in der Kategorie Bestes Hybrid- und Elektroauto.