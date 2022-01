Omikron-Anteil in Südkorea übertrifft 50 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Südkorea nun vorherrschend.Innenminister Jeon Hae-cheol teilte mit, dass ihr Anteil in der dritten Januarwoche 50,3 Prozent erreicht habe.Aufgrund der Omikron-Verbreitung stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Tagesdurchschnitt in der letzten Woche gegenüber der Woche davor um etwa 50 Prozent auf 5.962 Fälle.Heute wurden 7.513 Neuinfektionen gemeldet, das ist der bisher vierthöchste Tageswert im Land.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 25 auf 6.565.Die Regierung will in Vorbereitung auf eine große Omikron-Welle das Gesundheitssystem so umstrukturieren, dass allgemeine medizinische Einrichtungen im Zentrum der Behandlung stehen.Innenminister Jeon kündigte an, dass in den Testzentren der öffentlichen Gesundheitszentren die PCR-Tests vorrangig den Hochrisikogruppen vorbehalten sein sollen. Andere Bürger sollten sich dort einem Antigen-Schnelltest unterziehen.Nach weiteren Angaben werden vollständig geimpfte Corona-Patienten, die sich zu Hause auskurieren, ab dem 26. Januar nicht zehn Tage lang, sondern lediglich sieben Tage lang einer behördlichen Kontrolle unterliegen.Die Regierung will zudem im Vorfeld der Feiertage zum Mond-Neujahr an sieben Autobahnraststätten vorläufige Testzentren einrichten. Diese sollen einen Monat lang in Betrieb sein.