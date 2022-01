Ildong Pharm testet Anti-Corona-Pille in Phase-II- und -III-Studien

Photo : YONHAP News

Ildong Pharmaceutical hat damit begonnen, ein in Entwicklung befindliches oral einzunehmendes Anti-Corona-Medikament Teilnehmern an klinischen Studien in Südkorea zu verabreichen.Das koreanische Pharmaunternehmen entwickelt gemeinsam mit der japanischen Firma Shionogi & Co. Limited das orale antivirale Medikament S-217622. Ildong hatte im vergangenen November vom südkoreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit die Genehmigung für die Phase-II- und -III-Studie erhalten, um die Wirksamkeit des Kandidatenmaterials zur Genesung von einer Corona-Infektion zu bestätigen.Im Rahmen der klinischen Studien werden etwa 200 symptomfreie Patienten sowie solche mit milden und moderaten Verläufen im Alter von 19 bis 69 Jahren in 24 medizinischen Einrichtungen nach der Gabe des Medikaments beobachtet.Ildong ist für klinische Studien in Südkorea zuständig, während Shionogi globale Studien in Japan, Singapur und Vietnam durchführen wird. An den globalen Studien nehmen etwa 2.000 Probanden teil.