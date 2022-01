Ab Juni 300 Won Pfand auf Einwegbecher in Cafés

Künftig können Kunden in Cafés und Fastfood-Restaurants Einwegbecher nur noch gegen Entgelt erhalten.Die neue Regelung gilt ab dem 10. Juni. Für einen Einwegbecher werden 300 Won (0,25 Dollar) Pfand erhoben.Das Umweltministerium erläuterte, dass die Höhe des Pfands unter Berücksichtigung der Rabatte für die Nutzung von Tumblern in Läden der großen Franchise-Ketten festgelegt worden sei.Das Pfand kann entweder im selben Laden oder in anderen dem Pfandsystem angeschlossenen Läden eingelöst werden. Auch für einen auf der Straße entsorgten Einwegbecher kann der Finder in einem Laden die Pfandgebühr erhalten.Ein manipulationssicherer Aufkleber am Becher soll verhindern, dass mit einem Becher mehr als einmal Pfand eingelöst wird.Aktuell werden Standards für eine einheitliche Bechergröße ausgearbeitet. Denn die Verwendung von Einwegbechern unterschiedlicher Größe würde deren Transport und Lagerung erschweren.Die zurückgenommenen Einwegbecher werden von Recyclingunternehmen verwertet.Überdies sollen auch plastikhaltige Feuchttücher ab dem kommenden Jahr aus den Restaurants verschwinden. Hygienische feuchte Handtücher oder Feuchttücher ohne Plastikzusatz dürfen hingegen weiter verwendet werden.Details der entsprechenden Änderungen können auf der Webseite des Umweltministeriums nachgelesen werden.