Premier Kim ruft Öffentlichkeit zum Verzicht auf Heimatbesuche zum Mond-Neujahr auf

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante die Öffentlichkeit aufgerufen, zum anstehenden Mond-Neujahr möglichst nicht in die Heimatorte zu fahren.Nur wenn das Land die Feiertage zum Mond-Neujahr auf sichere Weise verbringe, könne es sich im Kampf gegen Omikron eine Siegchance sichern, sagte Kim heute in seiner Erklärung an die Öffentlichkeit zur Seucheneindämmung zum Mond-Neujahr.Man habe in den letzten zwei Jahren bei Festtagen erlebt, inwieweit Reisen und Treffen landesweit die Corona-Lage verschlechtern könnten. Er bitte ausdrücklich, auch während der Feiertage zum diesjährigen Mond-Neujahr für die Sicherheit und Gesundheit aller Menschen auf Heimatbesuche möglichst zu verzichten, sagte Kim.Kim wies darauf hin, dass Omikron seit dem letzten Wochenende auch in Südkorea die vorherrschende Variante sei. Er warnte davor, dass die Zahl der Omikron-Infektionen tendenziell stark zunehme, sobald der Anteil 60 Prozent übertroffen habe. Sollte es während der Neujahrsfeiertage zu regen Reiseaktivitäten über die Grenzen der Regionen hinweg kommen, würde damit „Öl ins Feuer gegossen“.Entscheidend bei der Reaktion auf Omikron sei, das Tempo des Anstiegs der Infektionen unter Kontrolle zu halten. Ein drastischer Anstieg innerhalb einer kurzen Zeit würde unvermeidlich Verwirrung und Schäden beim Vorgehen dagegen verursachen, hieß es.Kim unterbreitete drei Bitten gegenüber den Bürgern: Man sollte auf Heimatbesuche möglichst verzichten, insbesondere wenn die Person selbst oder die Eltern im hohen Alter keine dritte Impfung erhalten haben. Sei die Fahrt in die Heimat unvermeidlich, sollte man noch vor den Feiertagen eine dritte Impfung erhalten und vor der Abreise einen Test machen. Schließlich empfahl er, eine Maske wenigstens der Qualitätsstufe KF-80 zu tragen, und die nächste Teststation zu besuchen, sollte auf der Heimatfahrt der Verdacht auf eine Infektion vorliegen.Der Ministerpräsident appellierte auch, vor der Rückkehr in den Alltag möglichst keine stark frequentierte Einrichtung aufzusuchen und unbedingt einen Test zu machen.Er rief dann die Öffentlichkeit auf, gegen Omikron mit dem Geist von Solidarität und Kooperation noch einmal Kräfte zu bündeln.