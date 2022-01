Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuern sich 2021 um 5,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Letztes Jahr sind bei den Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken sowie im Verkehrsbereich auffällige Preisanstiege verbucht worden.Nach Angaben auf dem Statistikportal des Statistikamtes stiegen die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent. Damit wurde die höchste Inflationsrate seit 2011 verbucht.Die Verkehrskosten kletterten um 6,3 Prozent, damit kräftiger als die gesamte Teuerungsrate. Nahrungsmittel und nicht-alkoholische Getränke verteuerten sich um 5,9 Prozent. In beiden Bereichen wurde jeweils die höchste Teuerungsrate seit zehn Jahren verzeichnet.Grund ist der starke Preisauftrieb bei Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten sowie bei Fahrzeugtreibstoffen. Milch, Käse und Eier verteuerten sich um 11,4 Prozent. Für Obst und Fleisch musste jeweils 10,7 und 8,4 Prozent mehr bezahlt werden. Benzin und Diesel wurden jeweils 14,8 Prozent und 16,4 Prozent teurer, während sich Flüssiggas (LPG) für Autos um 18 Prozent verteuerte.Die Bank of Korea rechnete in einem Bericht vom 21. Januar damit, dass der Inflationsdruck in Südkorea zunehmen werde, sollte sich das Problem der globalen Lieferkettenengpässe in die Länge ziehen.