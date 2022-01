Chinas Präsident gratulierte zum 70. Geburtstag seines südkoreanischen Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in zu dessen 70. Geburtstag gratuliert.Xi habe ein Glückwunschschreiben geschickt, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Montag mit.Laut Amtssprecherin Park Kyung-mee habe Moon sich in einem Antwortschreiben für die übermittelten Glückwünsche bedankt.Beide Präsidenten hätten zudem vereinbart, anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in diesem Jahr die bilateralen Beziehungen weiterzuentwickeln.Laut Berichten planen beide Seiten zurzeit ein virtuelles Gipfelgespräch.Es gilt unter Beobachtern jedoch als unwahrscheinlich, dass ein Spitzengespräch noch vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking zustande kommt. Begründet wird dies einerseits mit Terminproblemen, andererseits aber auch mit den anhaltenden Spannungen zwischen China und den USA.