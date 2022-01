Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf Rekordhoch von 8.571

Photo : YONHAP News

Infolge der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante sind in Südkorea zum ersten Mal mehr als 8.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht 8.571 Neuinfektionen erfasst worden seien. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Ansteckungsfälle im Land belaufe sich auf 749.979.Es ist das erste Mal seit der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls im Land am 20. Januar 2020, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen die 8.000er-Schwelle übertraf.Damit wurde der am 15. Dezember letzten Jahres verbuchte bisherige Tagesrekord von 7.848 Fällen um 723 überboten. Verglichen mit dem Vortag stieg die Zahl um 1.059.Die Zahl der Todesfälle verbunden mit Covid-19 kletterte um 23 auf 6.588.Seit Omikron in der letzten Woche (16. bis 22. Januar) mit einem Anteil von 50,3 Prozent zur vorherrschenden Variante im Land wurde, steigt die Zahl der Neuinfektionen rapide.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, warnte in einem Radiointerview, dass Omikron in zwei bis drei Wochen oder im Februar einen Anteil von über 90 Prozent erreichen werde. Dann wären 20.000, 30.000 Neuinfektionen oder sogar mehr Fälle an einem Tag denkbar.