Seoul trifft spezielle Verkehrsmaßnahmen für Feiertage zum Mond-Neujahr

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul trifft für die anstehenden Feiertage zum Mond-Neujahr spezielle Verkehrsmaßnahmen.Das erfolgt im Einklang mit den vom 20. Januar bis 2. Februar geltenden speziellen Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung zum Mond-Neujahr.Die Stadtverwaltung will anders als an früheren Festtagen weder eine Verlängerung der Betriebszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel noch den Einsatz von mehr Bussen auf Strecken, die an städtischen Friedhöfen entlangführen, anbieten. Weil während der Feiertage in Seoul weniger Menschen unterwegs sein würden, werde es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln teilweise Kürzungen geben.Für Menschen, die in der Nacht in ihre Heimatorte fahren oder nach Seoul zurückkehren, werden dagegen Nachtbusse und -taxis normal betrieben. Die Stadtregierung plant Sonderkontrollen, damit es nicht zur Ablehnung von Kunden durch Fahrer von Nachttaxis kommt.An den Busbahnhöfen, wo Reisende aus anderen Regionen erwartet werden, wird für die Seucheneindämmung noch gründlicher desinfiziert. Auch Fiebersensoren und Quarantänestationen werden dort eingerichtet, um eine Person bei einem Verdacht auf eine Infektion umgehend isolieren zu können.