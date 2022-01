Finanzminister: Südkorea will im April Antrag auf Beitritt zu CPTPP stellen

Photo : YONHAP News

Südkorea will im April einen Antrag auf den Beitritt zum umfassenden und progressiven Abkommen für die transpazifische Partnerschaft (CPTPP), einem transpazifischen Freihandelsabkommen, stellen.Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki am Dienstag an.Das Land wolle aktiv Mega-Freihandelsabkommen anstreben und alle Kräfte dafür aufbieten, um das dritte Jahr in Folge Auslandsaufträge im Volumen von über 30 Milliarden Dollar zu erhalten, sagte Hong.Er teilte außerdem die Absicht mit, die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), die am 1. Februar in Kraft treten werde, besser zu nutzen. Auch würden gründliche Vorbereitungen auf Themen, die bei der Beantragung des CPTPP-Beitritts aufgeworfen würden, getroffen. Die Regierung wolle nach mehr bilateralen Freihandelsabkommen mit neuen Märkten streben und die Verhandlungen mit Mexiko über einen Freihandelspakt wieder aufnehmen, hieß es weiter.