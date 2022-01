Handelsminister reist für Diskussionen über IPEF und Stahlfrage in die USA

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo reist vom 25. Januar bis 2. Februar in die USA, um die Handelskooperation zwischen Südkorea und den USA zu verstärken.Das gab das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie bekannt.Yeo wird am Donnerstag mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai zusammenkommen. Beide Seiten wollen über Möglichkeiten der bilateralen und regionalen Handelszusammenarbeit diskutieren, um auf neue Handelsthemen wie Lieferketten, Technologie, Digitales und Klimawandel zu reagieren.Sie werden auch die Beratung über das Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) fortsetzen. Es handelt sich um eine Idee für eine umfassende Wirtschaftskooperation für gemeinsamen Wohlstand im indopazifischen Raum, die US-Präsident Joe Biden im vergangenen Oktober präsentiert hatte. Andere sehen darin aber auch den Versuch eines wirtschaftlichen Zusammenschlusses im Sinne einer „Front gegen China“, um die Volksrepublik im Zaum zu halten.Handelsminister Yeo wird sich in den USA auch für die Aufnahme von Verhandlungen für eine Verbesserung der Maßnahmen über Stahl in Abschnitt 232 des Trade Expansion Act der USA einsetzen. Die USA hatten aufgrund dieses Passus Kontingente für Stahlimporte eingeführt und Zölle verhängt. Zuletzt hatten die USA auf Stahl aus der Europäischen Union und Japan niedrigere Zölle erhoben als auf südkoreanische Konkurrenzprodukte.