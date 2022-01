Parlamentssprecher Park reist nach China, nimmt an Olympia-Eröffnung teil

Photo : YONHAP News

Der Präsident der südkoreanischen Nationalversammlung, Park Byeong-seug, reist vom 3. bis 6. Februar nach China.Während seines Besuchs auf Einladung des Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, Li Zhanshu, werde Park an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking teilnehmen, teilte das Büro des Parlamentspräsidenten mit.Park werde außerdem einer Mittagsrunde beiwohnen, die der chinesische Staatspräsident Xi Jinping veranstalten werde. Auch ein Treffen mit koreanischen Einwohnern sei geplant, hieß es.Nach Angaben des Büros wurden Diskussionen über Parks China-Besuch geführt, nachdem er in einem Videogespräch der Parlamentschefs im Dezember 2020 eine offizielle Einladung dazu erhalten hatte.Die Regierung erwägt aktuell, ob sie getrennt von Parks Besuch eine Regierungsdelegation zu den Olympischen Spielen schicken wird. Präsident Moon Jae-in hat sich hingegen faktisch schon entschieden, nicht zu den Olympischen Spielen nach Peking zu reisen.