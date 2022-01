Nordkorea feuerte zwei Marschflugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstagvormittag zwei Marschflugkörper abgefeuert.Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte, es werde davon ausgegangen, dass Nordkorea heute Vormittag vom Binnenland aus zwei Marschflugkörper abgeschossen habe. Das Militär verfolge damit zusammenhängende Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit und halte seine Bereitschaft fest aufrecht.Detaillierte technische Daten wie der genaue Startort, die Richtung und Flugweite werden derzeit von den Nachrichtendiensten Südkoreas und der USA analysiert.Der Militärvertreter teilte die Vermutung mit, dass die Flugkörper einen beträchtlichen Teil des Flugs im Binnenland absolviert hätten, obwohl noch eine weitere Analyse erforderlich sei. Der Start sei nicht in Richtung Ostmeer erfolgt.Sollte ein Marschflugkörper vom Zentrum Nordkoreas in niedriger Höhe abgefeuert werden, sei es schwierig, dies vollständig zu erfassen. Im Falle eines Abschusses in Richtung Süden seien die Detektion und das Abfangen aber ohne Weiteres möglich, hieß es.Nordkorea hatte im Zeitraum vom 5. bis 17. Januar viermal ballistische Raketen abgefeuert. Der heutige Start ist der fünfte in diesem Jahr.Der Start eines Marschflugkörpers durch Nordkorea stellt anders als ballistische Raketen keinen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.Das südkoreanische Militär informiert im Falle eines Starts einer ballistischen Rakete unmittelbar nach der Detektion die Presse, im Falle eines Marschflugkörpers dagegen nicht.