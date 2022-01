Obere 20 Prozent geben achtmal mehr Geld für Privatunterricht von Kindern aus als untere 20 Prozent

Photo : YONHAP News

Die oberen 20 Prozent der Einkommensskala in Südkorea geben achtmal mehr Geld als die unteren 20 Prozent für den Privatunterricht ihrer Kinder im Schulalter aus.Entsprechende Analyseergebnisse teilte der Abgeordnete der Regierungspartei, Kim Hoe-jae, am Dienstag anhand von Daten des Statistikamts mit.Die Haushalte mit drei Kindern im Alter von sieben bis 18 Jahren in den oberen 20 Prozent gaben demnach im dritten Quartal letzten Jahres im Schnitt 872.000 Won (728 Dollar) für den Privatunterricht ihrer Kinder aus. Die entsprechenden Haushalte in den unteren 20 Prozent wendeten demgegenüber lediglich 108.000 Won (90 Dollar), ein Achtel der Ausgaben der Wohlhabenden, hierfür auf.Ein Analyseergebnis deutet zudem darauf hin, dass die Bildungsschere in der Elterngeneration zur Einkommensschere zwischen Haushalten führt und dass diese wiederum zur Bildungsschere in der nachfolgenden Generation führt.70,5 Prozent der Haushalte mit einem Oberhaupt nur mit Grundschulabschluss gehören zu den unteren 40 Prozent der Einkommensskala, dabei zählen 36,9 Prozent zu den untersten 20 Prozent.Lediglich 1,8 Prozent solcher Haushalte zählen zu den oberen 20 Prozent.Je höher der Bildungsstand der Eltern, desto größer sind die Ausgaben für den Privatunterricht der Kinder. Die Haushalte mit einem Oberhaupt mit Grundschulabschluss gaben im Schnitt 52.000 Won (43 Dollar) für diesen Zweck aus, damit lediglich 7,4 Prozent der entsprechenden Ausgaben der Haushalte mit Hochschulabschluss in Höhe von 704.000 Won (587 Dollar).