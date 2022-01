Kospi rutscht auf 14-Monats-Tief ab

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börsenindex Kospi hat ein 14-Monats-Tief erreicht.Der Leitindex verlor heute 2,56 Prozent auf 2.720,39 Zähler. Zuletzt hatte der Kospi am 8. Dezember 2020 mit 2.700,93 Zählern noch schwächer notiert.Grund für den Rückgang im Kospi ist laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap die Erwartung der Anleger, dass die US-Notenbank Fed nach ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch eine straffere Geldpolitik ankündigen könnte als Marktteilnehmer bislang erwarteten.Außerdem trübte sich die Stimmung wegen der Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in Südkorea ein. Denn damit verbunden ist die Sorge, dass wieder strengere Corona-Maßnahmen beschlossen werden könnten.In Südkorea waren heute erstmals über 8.000 neue Ansteckungen binnen eines Tages gemeldet worden.Der Appetit der Anleger auf riskantere Anlagen scheine nachgelassen zu haben, wurde Lee Jin-woo von Meritz Securities von Yonhap zitiert.