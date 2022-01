Bildungsministerium: Kim Keon-hee bewarb sich mit geschönten Referenzen um Professur

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium hat die Vorwürfe gegen Kim Keon-hee, die Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Yoon Suk Yeol, untermauert.Nachprüfungen durch das Ministerium hätten ergeben, dass sich Kim mit geschönten Referenzen um eine Stelle als Professorin an der Kookmin Universität in Seoul beworben habe. Die Hochschule habe die Angaben in ihrem Lebenslauf nicht sorgfältig überprüft.Das Bildungsministerium hatte im vergangenen November Untersuchungen zu den Vorwürfen begonnen und das Ergebnis am Dienstag vorgestellt.In ihrer Bewerbung auf eine Professorenstelle an der Graduiertenschule für Technologiedesign habe sie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Seoul National Universität aufgeführt. Tatsächlich habe sie dort aber einen MBA gemacht.Die Hochschule habe die Angaben nicht sorgfältig überprüft und auch auf ein Vorstellungsgespräch verzichtet, obwohl dies im Einstellungsprozess vorgeschrieben sei.Bei der Verteidigung ihrer Doktorarbeit habe es ebenfalls Regelverstöße gegeben, da ein Dozent zum Expertengremium gezählt habe, obwohl dieses nur mit ordentlichen Professoren besetzt sein dürfe.Das Ministerium habe seine Untersuchungsergebnisse an die Hochschule weitergeleitet und empfohlen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Dazu zähle auch eine Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses. Darüber hinaus sollten rund ein Dutzend Professoren und Mitarbeiter der Hochschule wegen der Regelverstöße bestraft werden.