Politik Sportminister Hwang leitet Delegation für Olympische Winterspiele

Sportminister Hwang Hee wird Südkoreas Delegation für die Olympischen Winterspiele in Peking leiten.



Das gab das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am Dienstag bekannt. Der Minister würde am 3. Februar nach China aufbrechen und am folgenden Tag der Eröffnungsfeier der Winterspiele beiwohnen.



Die Entscheidung sei auf der Grundlage der Tatsache gefällt worden, dass Südkorea der Gastgeber der letzten Winterspiele war. Auch die Bedeutung der Spiele in Peking, die Beziehungen zu China, Gepflogenheiten in der Vergangenheit und die Pandemielage seien berücksichtigt worden.



Zuvor war bekannt geworden, dass auch Parlamentssprecher Park Byeong-sug zur Eröffnungsfeier kommen wird. Sein chinesisches Pendant Li Zhanshu hatte ihn zu einem Besuch in China und zur Eröffnungsfeier eingeladen.