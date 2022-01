Vereinigungsminister rät Nordkorea zu Dialog statt Raketen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat Nordkorea zu einem Dialog geraten.Es sei an der Zeit, zum Dialog und der Zusammenarbeit zurückzukehren statt sich für Raketen zu entscheiden.Das sagte der Minister in einer Videobotschaft für das Forum für Frieden auf der koreanischen Halbinsel, das von der Kangwon Nationaluniversität ausgerichtet wurde.Sollten die Spannungen zunehmen, könne die Lage auf der Halbinsel instabiler werden und ein langer Teufelskreis aus Konflikt und Kooperation entstehen. Nordkorea solle stattdessen einen Tugendkreis des Friedens wählen.Das erste Halbjahr würde für den Frieden in Korea entscheidend sein, sollten Faktoren wie die Präsidentschaftswahl in Südkorea, die Zwischenwahlen in den USA und die zunehmende Rivalität zwischen den USA und China berücksichtigt werden.Lee hob außerdem noch einmal die Wichtigkeit einer formellen Erklärung des Endes des Koreakriegs (1950-53) hervor. Dies wäre ein Ausgangspunkt für die Beseitigung von Feindseligkeit und einen Dialogbeginn, der wiederum die festgefahrenen Nuklearverhandlungen voranbringen könnte.Der Minister äußerte darüber hinaus die Hoffnung, dass eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit auf Gebieten wie Gesundheitswesen, Klima und Katastrophenschutz beginnen kann.