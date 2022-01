Südkorea verschärft Reisewarnung für zwölf Oblaste der Ukraine – Ausreise empfohlen

Das südkoreanische Außenministerium hat die Reisewarnung für mehrere Gebiete der Ukraine verschärft.Diese gilt für zwölf Oblaste im Süden, Osten und Norden der Ukraine und wurde auf Stufe 3 (Ausreise empfohlen) erhöht.Hintergrund sind die eskalierenden Spannungen wegen der Gefahr eines russischen Einmarschs in die Ukraine.Für die Autonome Republik Krim und die Oblaste Luhansk und Donezk gilt bereits Stufe 3, die zweithöchste Stufe im vierstufigen Warnsystem. Damit gilt diese Warnstufe für 14 der 24 Oblaste und die Autonome Republik.Das Außenministerium forderte die Südkoreaner in den betroffenen Regionen auf, möglichst bald in eine sichere Region auszureisen, solange keine dringende Angelegenheit zu erledigen ist.Den Landsleuten in weiteren Oblasten der Ukraine wurde empfohlen, in eine sichere Region auszureisen, da sich die Lage dort schnell ändere.Die südkoreanische Botschaft in der Ukraine baute ein Kooperationssystem mit den Botschaften wichtiger Länder auf und sicherte sich Trinkwasser und Notfallnahrung. Zugleich arbeitet sie an Plänen für die Flucht und Unterstützung der Landsleute im Notfall.Laut dem Außenministerium halten sich derzeit etwa 600 südkoreanische Staatsbürger in der Ukraine auf.