US-Außenministerium: Nordkoreas Raketenstarts am Dienstag werden noch untersucht

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Untersuchung zu Nordkoreas Raketenstarts am Dienstag noch nicht abgeschlossen.Das teilte der Sprecher des Außenministeriums Ned Price am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington mit.Zu dem zuletzt berichteten Start würden gemeinsam mit Südkorea und Japan noch Einschätzungen vorgenommen, sagte der Sprecher und nannte keine weiteren Details.Gleichzeitig betonte er, dass die USA gegenüber Nordkorea keine feindseligen Absichten hegen würden und gegenüber einem Dialog aufgeschlossen seien. Die USA hätten ihre Absichten deutlich gemacht.Sie würden Dialog und Diplomatie als effektivstes Mittel betrachten, um das wichtige Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Dienstag gemeldet, dass Nordkorea zuvor am Tag zwei Projektile abgefeuert habe, die als Marschflugkörper vermutet würden. Es war bereits das fünfte Mal in diesem Jahr, dass Nordkorea mit dem Abschuss von Raketen Stärke demonstrierte.