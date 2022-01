Seoul verurteilt Raketenangriff von Huthi-Rebellen auf VAE

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den jüngst von Huthi-Rebellen im Jemen verübten Raketenangriff auf Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), verurteilt.Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in einer Stellungnahme am Dienstag, die Regierung verurteile den Raketenangriff auf Abu Dhabi am Montag. Ein Terrorakt, mit dem Zivilisten angegriffen und getötet würden, könne keinesfalls geduldet werden.Die Regierung äußere ernsthafte Besorgnis über eine Reihe von Situationen, die den Frieden und die Stabilität im Nahen Osten, einschließlich der VAE, bedrohten. Sie fordere alle betroffenen Parteien dazu auf, von bewaffneter Gewalt Abstand zu nehmen und den Konflikt durch einen Dialog und im Einklang mit dem Völkerrecht auf friedliche Weise zu lösen, hieß es weiter.Die Huthi-Rebellen feuerten am Montag zwei ballistische Raketen auf Abu Dhabi ab. Das Verteidigungsministerium der VAE teilte mit, dass diese abgefangen werden konnten.