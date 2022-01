Südkorea feiert Bildung seiner Mannschaft für Olympische Winterspiele in Peking

Photo : YONHAP News

Zehn Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking hat die südkoreanische Olympiamannschaft ihre Gründung gefeiert.Eine Zeremonie hierfür fand am Dienstag im Olympic Park in Seoul statt. Anwesend waren 46 Mitglieder des Olympiateams, der Präsident des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees (KSOC), Lee Kee-heung, sowie Ministerpräsident Kim Boo-kyum.Südkorea entsendet ein Team aus 124 Mitgliedern, darunter 63 Athletinnen und Athleten, zu den Olympischen Spielen. Ziel ist es, zwei Goldmedaillen zu gewinnen.Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt.Ein Mitarbeiter des KSOC bekam während der Zeremonie ein positives Corona-Testergebnis. Daraufhin wurde beschlossen, dass alle Mitglieder der Olympiamannschaft, die bei der Feier waren, getestet werden und in ihren Unterkünften isoliert auf das Ergebnis warten.