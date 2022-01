Song Hae soll als weltältester Moderator Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bekommen

Photo : YONHAP News

Song Hae, ein bekannter Moderator in Südkorea, soll ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen werden.KBS gab am Dienstag bekannt, bei Guinness World Records eine entsprechende Bewerbung eingereicht zu haben, damit der Moderator der Show „National Singing Contest“, als „ältester Moderator einer TV-Musik-Talentschau“ (Oldest TV music talent show host) registriert wird.Laut KBS wurde festgestellt, dass Song, Jahrgang 1927, der weltweit älteste Fernsehmoderator im Bereich Musik-Castingshow ist. Guinness World Records habe kürzlich eine grundlegende Überprüfung abgeschlossen und seine Bewerbung offiziell bestätigt.Song Hae wurde 1927 geboren und debütierte 1955 durch das Changgong Musical Ensemble in der Unterhaltungsindustrie. Seit 1988, und damit seit 34 Jahren, moderiert er die bekannte Sendung „National Singing Contest“ von KBS 1TV.