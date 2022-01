Covid-19: Ab heute keine Quarantänepflicht mehr für vollständig geimpfte enge Kontaktpersonen

Photo : YONHAP News

In Südkorea gelten ab heute neue Regelungen zur Isolation und Quarantäne von Corona-Infizierten und engen Kontaktpersonen.Dabei wird abhängig von den Eigenschaften der Omikron-Variante und dem Impfstatus vorgegangen.Vollständig geimpfte Infizierte, die keine Symptome oder kein Fieber haben, müssen sieben Tage lang isoliert werden. Besteht kein oder nur ein teilweiser Impfschutz, beträgt die Isolationsdauer zehn Tage.Enge Kontaktpersonen müssen sich nicht in Quarantäne begeben und unterliegen stattdessen einer passiven Überwachung, sofern sie vollständig geimpft sind. Am sechsten oder siebten Tag werden sie einem PCR-Test unterzogen. Sollte kein oder nur ein teilweiser Impfschutz bestehen, gilt eine siebentägige Quarantäne. Ebenfalls am sechsten oder siebten Tag wird ein PCR-Test gemacht.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention legte fest, dass ein vollständiger Impfschutz nach einer dritten Impfung vorliegt oder innerhalb von 14 bis 90 Tagen nach einer zweiten Impfung.