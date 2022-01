28,77 Millionen Menschen werden zum Mond-Neujahr unterwegs sein

Photo : YONHAP News

Schätzungsweise 28,77 Millionen Menschen in Südkorea werden während der Feiertage zum Mond-Neujahr (28. Januar bis 2. Februar) unterwegs sein.In dieser Zeit werden sie entweder ihre Heimatorte besuchen oder eine Reise unternehmen.Das ergab eine Umfrage, die das Koreanische Transportinstitut bei 14.000 Haushalten durchführte.Der Spitzenwert wird am 1. Februar, dem Mond-Neujahr, erwartet. An dem Tag werden voraussichtlich 5,31 Millionen Menschen unterwegs sein.Während der Feiertage wird an den Autobahnraststätten ein Ess- und Trinkverbot in Innenräumen gelten. Speisen und Getränke werden daher nur zum Mitnehmen verkauft. Die Autobahnmaut wird anders als an Festtagen vor der Corona-Pandemie, als eine Mautbefreiung gewährt wurde, wie gewöhnlich erhoben.In der Bahn werden lediglich Fenstersitze angeboten. Für Busfahrten und Flüge werden Fenstersitze vorrangig vergeben. Zudem muss ein bestimmter Abstand zwischen den Sitzen eingehalten werden. Während der Fahrt oder des Flugs darf die Maske nicht abgenommen werden.Die Regierung rief die Öffentlichkeit auf, angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante möglichst nicht unterwegs zu sein. Lasse sich dies nicht vermeiden, solle nach Möglichkeit ein privates Fahrzeug genutzt werden. Reisende sollten zudem nach der Rückkehr stark frequentierte Einrichtungen zunächst meiden.