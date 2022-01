Präsident Moon fordert zügige Vorbereitungen für Schaffung landesweiten Omikron-Reaktionssystems

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zügige Vorbereitungen auf eine schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante gefordert.Das System zur Reaktion auf die Variante müsse landesweit ausgebaut werden,habe Moon bei einer Sitzung mit seinem Beraterstab am Mittwoch angeordnet, teilte der Chefsekretär für öffentliche Kommunikation im Präsidialamt, Park Soo-hyun, der Presse schriftlich mit.In Bezug auf das neue System für Corona-Testungen und die Behandlung unter Einbeziehung von Arztpraxen und Klinken sagte Moon, dass in der Anfangsphase Mängel auftreten könnten, weil ein solches System erstmals zur Anwendung komme. Er forderte für ein gutes Vorgehen gründliche Beratungen mit Medizinerkreisen.Der Staatschef bat um besondere Aufmerksamkeit für die Versorgung mit Selbstdiagnose-Kits, weil diese in der Anfangsphase kurzfristig und je nach Region knapp werden könnten. Zudem verlangte er vollen Einsatz für die Seucheneindämmung an den Schulen.Moon wird heute ab 14 Uhr an seinem Amtssitz eine Sitzung zur Kontrolle des Vorgehens gegen Omikron leiten. Daran werden der Ministerpräsident, der Minister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik und der Innenminister teilnehmen. Der Gesundheitsminister und die Leiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention werden per Video zugeschaltet.Der Präsident bat in Bezug auf die Preisentwicklung zum Mond-Neujahr, dass sich die zuständigen Ministerien mit Verantwortungsgefühl für die Stabilisierung der Preise von Dingen des täglichen Bedarfs einsetzen.