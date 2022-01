Größter Komplex zur photovoltaischen Stromgewinnung in Südkorea nimmt kommerziellen Betrieb auf

Photo : YONHAP News

Der Komplex zur photovoltaischen Stromerzeugung in Sinan, der größte Komplex dieser Art in Südkorea, hat den kommerziellen Betrieb aufgenommen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie veranstaltete am Mittwoch in dem Landkreis in der Provinz Süd-Jeolla eine Zeremonie für die Fertigstellung.Die Anlage wurde durch den öffentlichen Energieversorger Korea South-East Power auf einer insgesamt 1,42 Millionen Quadratmeter großen Fläche in vier Dörfern gebaut. Die Bauarbeiten wurden im Mai 2020 aufgenommen und im Dezember abgeschlossen.Der Komplex wird von diesem Monat bis Dezember 2040 am Netz sein.Es handelt sich um das größte Projekt zur photovoltaischen Stromerzeugung durch einen alleinigen Geschäftsinhaber in Südkorea.Dort können 209,7 Gigawattstunden Strom im Jahr produziert werden. Damit können 49.000 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden, die monatlich 350 Kilowattstunden Strom verbrauchen.Schätzungsweise 1,8 Millionen Tonnen Treibhausgase und 410 Tonnen Feinstaub (PM 2,5) können während der Betriebszeit des Kraftwerks eingespart werden.