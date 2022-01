Kospi in Seoul schließt erneut im Minus

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Mittwoch erneut im Minus geschlossen.Der Hauptindex verzeichnete damit bereits den vierten Handelstag in Folge einen Rückgang. Heute ging es um 0,41 Prozent auf 2.709,24 Zähler nach unten.Nach wie vor würden die Anleger gebannt auf die laufende Sitzung der US-Notenbank blicken, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Aufmerksamkeit richte sich auf mögliche Bemerkungen zur allgemein erwarteten Zinswende im März. Die Sitzung geht am Mittwoch (Donnerstag koreanischer Zeit) zu Ende.In den USA habe am Dienstag der Nasdaq 2,58 Prozent verloren, da mit einer strafferen Geldpolitik in den USA gerechnet werde.Die Kurse schienen sich ohne klare Richtung entwickelt zu haben. Die Anleger verhielten sich abwartend, da es vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der Fed-Sitzung große Unsicherheit gebe, wurde Kim Sae-hun von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.